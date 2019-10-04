Рада утвердила новый состав Центризбиркома

Согласно решению Рады, членами ЦИК, в частности, избраны кандидаты от партии власти "Слуга народа" Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Павел Любченко, Виталий Плукар, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий, Владимир Перепелюк и Александр Кармаза. От партии "Голос" избран Андрей Гевко, Виктория Глущенко - от партии "Батькивщины", Сергей Дубовик и Юрий Мирошниченко - от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", Юрий Буглак - от партии "Европейская солидарность".

Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. В предыдущем составе Центризбиркома не было представителей от правящей партии "Слуга народа".