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РИА Новости

Рада утвердила новый состав Центризбиркома

11:26 04.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Верховная рада Украины в пятницу назначила новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Полномочия предыдущего состава ЦИК были досрочно прекращены в сентябре по предложению президента Владимира Зеленского.
Депутаты назначили 17 новых членов комиссии, их срок полномочий составляет семь лет.
Согласно решению Рады, членами ЦИК, в частности, избраны кандидаты от партии власти "Слуга народа" Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Павел Любченко, Виталий Плукар, Сергей Постивой, Юрий Фрицкий, Владимир Перепелюк и Александр Кармаза. От партии "Голос" избран Андрей Гевко, Виктория Глущенко - от партии "Батькивщины", Сергей Дубовик и Юрий Мирошниченко - от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", Юрий Буглак - от партии "Европейская солидарность".
Алексей Данилов
3 октября, 14:35РИА Новости
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. В предыдущем составе Центризбиркома не было представителей от правящей партии "Слуга народа".
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