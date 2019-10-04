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РИА Новости

Названы возможные причины крушения Ан-12 на Украине

11:24 04.10.2019
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© ГУ ДСНС України у Львівській областіСпасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© ГУ ДСНС України у Львівській області
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Причинами крушения транспортного самолета Ан-12 возле Львова могут быть ошибка пилота и нехватка горючего, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при ЧП погибли пять человек. Троих членов экипажа самолета эвакуировали.
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
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"Сейчас рассматривается две версии. Первая – это то, что кончилось горючее, а вторая – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода, - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются", - сказал Юрий Лавренюк в эфире телеканала "112. Украина".

По его данным, на борту самолета было 10 тонн груза, но что именно перевозили, он не уточнил.
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