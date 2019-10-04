Названы возможные причины крушения Ан-12 на Украине

"Сейчас рассматривается две версии. Первая – это то, что кончилось горючее, а вторая – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода, - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства расследуются", - сказал Юрий Лавренюк в эфире телеканала "112. Украина".