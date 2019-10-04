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РИА Новости

Адвокат замглавы "Аэрофлота" опроверг слухи по поводу сделки со следствием

11:23 04.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой АэрофлотаЗаместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров
© Фото : предоставлено пресс-службой Аэрофлота
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Защита заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова опровергает информацию о том, что ему предлагали заключить сделку со следствием, заявил РИА Новости в пятницу его адвокат Андрей Гривцов.
Соответствующие данные ранее опубликовал Telegram-канал Mash. По его сведениям, в обмен на сделку топ-менеджеру обещали выпустить из СИЗО под домашний арест.
"Мне об этом ничего не известно, позиция Александрова была и есть неизменной, она озвучивалась в открытом судебном заседании. Ни о каком признании вины с его стороны речи быть не может, потому что там нет никаких преступлений, ни к чему подобному он не причастен", - сказал собеседник агентства.
В среду Басманный суд заключил Александрова под стражу как минимум до 30 ноября. Он обвиняется в хищении 250 миллионов рублей: якобы он привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг "Аэрофлоту", при этом всю работу делали штатные юристы.
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
2 октября, 19:05РИА Новости
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Владимир АлександровАэрофлотМоскваПроисшествия
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