Адвокат замглавы "Аэрофлота" опроверг слухи по поводу сделки со следствием

"Мне об этом ничего не известно, позиция Александрова была и есть неизменной, она озвучивалась в открытом судебном заседании. Ни о каком признании вины с его стороны речи быть не может, потому что там нет никаких преступлений, ни к чему подобному он не причастен", - сказал собеседник агентства.