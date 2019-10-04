Жителя Петербурга будут судить за избиение врачей скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в пьяном виде избил сотрудников скорой помощи перед своей отправкой в больницу, сообщает в пятницу городская прокуратура.

По версии следствия, в начале августа для оказания медицинской помощи мужчине в квартиру прибыли врач и фельдшер. "Пациент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на предпринятые медиками меры к оказанию медицинской помощи из хулиганских побуждений стал наносить им побои", - говорится в сообщении.

Как уточняет надзорное ведомство, после завершения конфликта 20-летний житель Петербурга был госпитализирован.