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РИА Новости

Жителя Петербурга будут судить за избиение врачей скорой

11:23 04.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в пьяном виде избил сотрудников скорой помощи перед своей отправкой в больницу, сообщает в пятницу городская прокуратура.
По версии следствия, в начале августа для оказания медицинской помощи мужчине в квартиру прибыли врач и фельдшер. "Пациент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на предпринятые медиками меры к оказанию медицинской помощи из хулиганских побуждений стал наносить им побои", - говорится в сообщении.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
10 августа, 02:02РИА Новости
Минздрав сообщил о третьем за месяц нападении на скорую помощь в Дагестане
Как уточняет надзорное ведомство, после завершения конфликта 20-летний житель Петербурга был госпитализирован.
Уголовное дело, которое направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, расследовалось по статье 116 УК РФ "побои", информирует прокуратура. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
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РоссияКалининский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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