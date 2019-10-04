В Кении 13 человек погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 35 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на западе Кении, сообщает местное издание Тринадцать человек погибли, 35 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на западе Кении, сообщает местное издание Standard Digital со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел после полуночи близ населенного пункта Аваси. Грузовик направлялся в крупный портовый город Кисуму на озере Виктория, когда столкнулся с автобусом, который ехал в другую сторону.

13 PEOPLE dead following a fatal accident involving an Eldoret Express and a truck in Awasi. Then the Ministry of Transport will put in place some funny measures that won't help. We need a long term solution to this! especially in Awasi, which has taken so many lives.

📸Courtesy pic.twitter.com/q39UbJ1xuL — Dennis Kiplimo™ 🇰🇪🇰🇪 (@ItsShark__) 4 октября 2019 г.

По данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение. В автобусе в тот момент был 51 пассажир.

"Одиннадцать пассажиров и два водителя погибли на месте", - приводит газета выдержку из заявления полиции.