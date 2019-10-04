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РИА Новости

В Кении 13 человек погибли и 35 пострадали в ДТП с автобусом

11:22 04.10.2019
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© AFP 2019 / Simon MainaПолицейские в Кении
Полицейские в Кении
© AFP 2019 / Simon Maina
Полицейские в Кении. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 35 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на западе Кении, сообщает местное издание Standard Digital со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел после полуночи близ населенного пункта Аваси. Грузовик направлялся в крупный портовый город Кисуму на озере Виктория, когда столкнулся с автобусом, который ехал в другую сторону.
По данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение. В автобусе в тот момент был 51 пассажир.
"Одиннадцать пассажиров и два водителя погибли на месте", - приводит газета выдержку из заявления полиции.
Правоохранители также отметили, что 35 человек с "множественными травмами" были доставлены в больницы.
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