Британский посол отметил важность сохранения торговых связей с Россией

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Необходимо сохранять торговые связи между Россией и Великобританией, несмотря на непростые отношения двух стран, заявил британский посол в Москве Лори Бристоу на инвестиционном форуме Российско-Британской торговой палаты RussiaTalk-2019.
Подводя итоги своей работы, посол, покидающий пост в конце нынешнего года, подчеркнул, что сохранение экономических связей с Россией остается важной частью работы дипмиссии.
"Это был непростой год с точки зрения отношений между нашими правительствами. Потребуется время, чтобы это изменить. Но мы не должны упускать то, что было сделано. Экономические связи (между нашими странами) действительно очень важны", - сказал Бристоу.
Посол напомнил, что Российская Федерация остаётся важной для Великобритании страной с точки зрения товарооборота, который в прошлом году составил 19 миллиардов долларов. Россия входит в топ-25 торговых партнёров Великобритании.
"Поддержка торговых и инвестиционных связей - важная часть моей работы и работы моего посольства", - подчеркнул он.
Ранее в интервью РИА Новости Бристоу рассказал, что много лет шел к работе посла и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.