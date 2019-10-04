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РИА Новости

Британский посол отметил важность сохранения торговых связей с Россией

11:13 04.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Великобритании в России Лори Бристоу
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в России Лори Бристоу
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Необходимо сохранять торговые связи между Россией и Великобританией, несмотря на непростые отношения двух стран, заявил британский посол в Москве Лори Бристоу на инвестиционном форуме Российско-Британской торговой палаты RussiaTalk-2019.
Подводя итоги своей работы, посол, покидающий пост в конце нынешнего года, подчеркнул, что сохранение экономических связей с Россией остается важной частью работы дипмиссии.
"Это был непростой год с точки зрения отношений между нашими правительствами. Потребуется время, чтобы это изменить. Но мы не должны упускать то, что было сделано. Экономические связи (между нашими странами) действительно очень важны", - сказал Бристоу.
Посол напомнил, что Российская Федерация остаётся важной для Великобритании страной с точки зрения товарооборота, который в прошлом году составил 19 миллиардов долларов. Россия входит в топ-25 торговых партнёров Великобритании.
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"Поддержка торговых и инвестиционных связей - важная часть моей работы и работы моего посольства", - подчеркнул он.
Ранее в интервью РИА Новости Бристоу рассказал, что много лет шел к работе посла и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.
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Лори БристоуВеликобританияРоссияВ мире
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