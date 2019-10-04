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РИА Новости

В Красноярском крае депутата заподозрили в незаконной вырубке леса

11:08 04.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТайга
Тайга
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Тайга. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против бывшего лесничего и действующего депутата Ачинского районного совета депутатов Красноярского края, подозреваемого в незаконной вырубке леса более чем на 7 миллионов рублей, сообщает в пятницу ГСУ СК РФ по региону.
По его данным, дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным УФСБ.
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"В Красноярском крае депутат Ачинского совета депутатов задержан по подозрению в организации незаконной рубки леса. По предварительной версии следствия, подозреваемый в конце 2017 – начале 2018 года организовал рубку лесных насаждений в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района Красноярского края, в результате чего причинен ущерб бюджету Российской Федерации в размере 7,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет комплекс оперативно-следственных мероприятий по закреплению полученных доказательств, "документированию иных членов преступной группы, а также установлению новых фактов совершенных преступлений".
По данным властей региона, подозреваемый - Игорь Трикман, который ранее работал в должности руководителя Ачинского и Большеулуйского лесничества.
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"В рамках поручения губернатора по декриминализации лесной отрасли мы проводим планомерную работу. В результате анализа всей поступившей к нам информации, мы приняли решение не продлять трудовой договор с руководителем Ачинского и Большеулуйского лесничества Игорем Трикманом. Трудовой договор у него закончился 30 апреля 2019 года. На тот момент уже проводилась работа, поступали запросы из правоохранительных органов", - заявил журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.
Он отметил, что если информация о подобных нарушениях будет поступать, решения о прекращении трудовых отношений с такими руководителями будут приниматься незамедлительно.
"Это системная работа, а не разовая акция. Потому что мы понимаем, что только системным подходом мы сможем навести порядок в этой области", - подчеркнул замминистра.
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