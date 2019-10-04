Ростуризм: власти России и Турции обсуждают вопросы безопасности туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Власти России ведут работу с турецкой стороной по обеспечению безопасности российских туристов, сообщила замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым" из-за большого количества происшествий с российскими туристами на юге Турции. По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России.

В ответ на вопрос, какие меры принимаются для обеспечения безопасности российских туристов в Турции, Татьяна Меньшикова сообщила, что работа ведется на правительственном уровне, и многое уже сделано. "Коллеги из Турции прикладывают максимальные усилия, чтобы наладить взаимоотношения", - сказала она.

Директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что несчастные случаи происходят в основном по вине самих туристов.

"Российское консульство в Турции отмечает, что за исключением, наверное, двух случаев, по которым ведутся определенные следственные действия турецкими властями в отношении гибели российских туристов, все остальные инциденты - это, к сожалению, следствие того поведения, которое иногда свойственно нашим туристам за рубежом", - подчеркнул Осауленко.