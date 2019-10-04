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РИА Новости
Туризм

Ростуризм: власти России и Турции обсуждают вопросы безопасности туристов

11:58 04.10.2019 (обновлено: 11:59 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Власти России ведут работу с турецкой стороной по обеспечению безопасности российских туристов, сообщила замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова.
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым" из-за большого количества происшествий с российскими туристами на юге Турции. По его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов объяснил цифры ростом турпотока из России.
В ответ на вопрос, какие меры принимаются для обеспечения безопасности российских туристов в Турции, Татьяна Меньшикова сообщила, что работа ведется на правительственном уровне, и многое уже сделано. "Коллеги из Турции прикладывают максимальные усилия, чтобы наладить взаимоотношения", - сказала она.
Директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что несчастные случаи происходят в основном по вине самих туристов.
"Российское консульство в Турции отмечает, что за исключением, наверное, двух случаев, по которым ведутся определенные следственные действия турецкими властями в отношении гибели российских туристов, все остальные инциденты - это, к сожалению, следствие того поведения, которое иногда свойственно нашим туристам за рубежом", - подчеркнул Осауленко.
Он также отметил, что за семь месяцев турпоток в Турцию из России составил четыре миллиона человек. В таком огромном объеме, который обслуживает Турция, 88 трагических случаев - это тот показатель, который не превышает статистику происшествий на отдыхе по другим странам.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
23 сентября, 20:12РИА Новости
Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
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