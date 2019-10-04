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РИА Новости

Число госпитализированных с отравлением на свадьбе на Украине выросло до 16

10:59 04.10.2019 (обновлено: 12:30 04.10.2019)
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© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве
© Fotolia / Fotokon
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с пищевым отравлением после празднования свадьбы в поселке Красноильск Черновицкой области Украины выросло до 16, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что 13 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане в поселке Красноильск в Черновицкой области.
"В течение 3 октября в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления дополнительно доставлены три человека, которые 29 сентября употребляли пищу на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в поселке Красноильск", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в больнице находятся 16 человек, из них четверо детей. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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