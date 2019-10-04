Число госпитализированных с отравлением на свадьбе на Украине выросло до 16

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с пищевым отравлением после празднования свадьбы в поселке Красноильск Черновицкой области Украины выросло до 16, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что 13 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в ресторане в поселке Красноильск в Черновицкой области.

"В течение 3 октября в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления дополнительно доставлены три человека, которые 29 сентября употребляли пищу на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в поселке Красноильск", - говорится в сообщении.