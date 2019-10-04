В Крым передали новые электровозы и тепловозы для начала движения поездов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Первые электровозы и тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего следования переданы на баланс ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД), сказал журналистам и.о. гендиректора предприятия Алексей Красоткин.

"Локомотивы ТЭП 70 ТС и электровозы ВЛ-10 закуплены Росимущесвом для Крымской железной дороги. На данный момент получили семь тепловозов и три электровоза", - сказал Красоткин.

Для начала движения поездов дальнего следования закуплены также 166 вагонов различного типа – двухэтажные, купейные и плацкартные для пассажирского движения, отметил он.

"Это все новые вагоны, производитель - Тверской завод. Они еще передаются нам", - сказал Красоткин.

Он сообщил, что инфраструктура вокзалов полуострова подготовлена для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования.