В Крым передали новые электровозы и тепловозы для начала движения поездов

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Первые электровозы и тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего следования переданы на баланс ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД), сказал журналистам и.о. гендиректора предприятия Алексей Красоткин.
"Локомотивы ТЭП 70 ТС и электровозы ВЛ-10 закуплены Росимущесвом для Крымской железной дороги. На данный момент получили семь тепловозов и три электровоза", - сказал Красоткин.
Для начала движения поездов дальнего следования закуплены также 166 вагонов различного типа – двухэтажные, купейные и плацкартные для пассажирского движения, отметил он.
"Это все новые вагоны, производитель - Тверской завод. Они еще передаются нам", - сказал Красоткин.
Он сообщил, что инфраструктура вокзалов полуострова подготовлена для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.