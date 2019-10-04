Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T10:51Z
https://ria.ru/20191004/1559427857.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/41/1556654135_0:96:1200:771_1036x0_80_0_0_2aa9d1882337dca17cad3a6e2a89e829.jpg
РИА Новости

В Крым передали новые электровозы и тепловозы для начала движения поездов

10:51 04.10.2019
6867
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Первые электровозы и тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего следования переданы на баланс ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД), сказал журналистам и.о. гендиректора предприятия Алексей Красоткин.
"Локомотивы ТЭП 70 ТС и электровозы ВЛ-10 закуплены Росимущесвом для Крымской железной дороги. На данный момент получили семь тепловозов и три электровоза", - сказал Красоткин.
Для начала движения поездов дальнего следования закуплены также 166 вагонов различного типа – двухэтажные, купейные и плацкартные для пассажирского движения, отметил он.
"Это все новые вагоны, производитель - Тверской завод. Они еще передаются нам", - сказал Красоткин.
Крымский мост
29 августа, 14:00Радио Sputnik
Глава Ростуризма рассказала о "магнитных" свойствах Крымского моста
Он сообщил, что инфраструктура вокзалов полуострова подготовлена для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
13722023
Обсудить 3
Крымский мостКрымЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Бурков добивается строительства Северного обхода Омска
РИА
Новости
Военнослужащий на блок-посту в Донецкой области
В Раде заявили о намерении согласовать с Россией закон о статусе Донбасса
Блогер Владислав Синица на заседании Пресненского суда города Москвы
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Лента
новостей
Церемония награждения учителя начальных классов школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной
Пермской учительнице, защитившей учеников при нападении, вручили медаль
Полицейская машина в Индианаполисе, США
В США мужчина убил сына, пытаясь изгнать из него демона
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Кубани рейдеры попытались захватить завод
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите
Ирина и, предположительно, ее убийца
В подмосковной Балашихе сверстник пробил голову девятикласснице
Крымский мост
Крымский мост покрыли устойчивой мобильной связью
Девушка в трамвайном вагоне
Московский транспорт начали проверять в преддверии наступления холодов
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи
Вышинский поблагодарил Путина за усилия по его возвращению в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния