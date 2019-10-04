В "Турпомощи" назвали главную причину роста цен на авиабилеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Убытки авиакомпаний в РФ за 8 месяцев этого года достигли 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам в пятницу директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Авиационщики сказали, что их убытки за прошлый год составили 36 миллиардов рублей, а за 8 месяцев этого года уже 40 миллиардов рублей. Это говорит о чем? Понятно, что цены будут расти", - сказал он.

Осауленко добавил, что, по прогнозам, цены на авиабилеты в следующем году вырастут на 6-8%.

Убытки авиакомпаний директор Ассоциации связал, прежде всего, с ростом цен на топливо и портовое обслуживание.