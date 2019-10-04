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РИА Новости
Туризм

В "Турпомощи" назвали главную причину роста цен на авиабилеты

10:49 04.10.2019 (обновлено: 10:56 04.10.2019)
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Убытки авиакомпаний в РФ за 8 месяцев этого года достигли 40 миллиардов рублей, сообщил журналистам в пятницу директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Авиационщики сказали, что их убытки за прошлый год составили 36 миллиардов рублей, а за 8 месяцев этого года уже 40 миллиардов рублей. Это говорит о чем? Понятно, что цены будут расти", - сказал он.
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Осауленко добавил, что, по прогнозам, цены на авиабилеты в следующем году вырастут на 6-8%.
Убытки авиакомпаний директор Ассоциации связал, прежде всего, с ростом цен на топливо и портовое обслуживание.
"Как они сами объясняют, постоянно растет стоимость топлива, постоянно растет стоимость портового обслуживания. Очень серьезный скачок был в прошлом году по портам. Правительство предоставило им самим право определять некую стоимость, и там произошел большой скачок", - пояснил он.
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