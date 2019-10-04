В новой Москве произошел хлопок из-за разгерметизации банки с ацетоном

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при разгерметизации банки с ацетоном и последовавшего за этим хлопка в многоэтажном жилом доме в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На балконе квартиры на 9-м этаже произошла разгерметизация банки с ацетоном. Предварительно, пострадал один человек", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в результате хлопка выбиты окна на балконе.