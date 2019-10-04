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РИА Новости

Эксперт: продажа США Киеву ракет Javelin осложнит урегулирование в Донбассе

10:41 04.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИспытания противотанковых комплексов "Джавелин" на Украине
Испытания противотанковых комплексов Джавелин на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Испытания противотанковых комплексов "Джавелин" на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Продажа Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов может осложнить ландшафт будущих переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе и в целом не идет на пользу урегулированию, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В четверг стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.
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"Это несколько осложняет ландшафт будущих переговоров в "нормандском формате", они уже анонсированы, но даты пока нет", - сказал Суздальцев РИА Новости. Он отметил, что анонсированная продажа Javelin почти на 40 миллионов долларов идет в рамках уже согласованных конгрессом США условий по оказанию военной помощи Украине и не связано с недавним подписанием "формулы Штайнмайера".
Как отметил эксперт, предыдущая поставка была осуществлена на условии, что комплексы не должны попасть в зону конфликта. При этом он подчеркнул, что анонсированная продажа такими условиями не сопровождается.
"Подписание ("формулы Штайнмайера") и получение (комплексов Javelin) – это два параллельных процесса, которые в общем-то не на пользу урегулированию украинскому кризису. Какой-то резкий скачок (обострения ситуации в Донбассе) не произойдет", - добавил Суздальцев.
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По его словам, даже если бы новые комплексы Javelin попали в зону конфликта в Донбассе, то резкого изменения ситуации там не произошло бы.
"Но, в общем и целом, для урегулирования это факт негативный. Это лишний раз демонстрирует, что Украина не исключает силового решения проблемы Донбасса, хотя, на словах администрация Зеленского говорит, что они не видят военного решения и подобное. Но ведь оружие поставляется. Вероятность силового сценария остается, а новая поставка ее увеличивает", - добавил Суздальцев.
Как отметил ранее представитель Пентагона, минобороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине и рассчитывает, что в конечном итоге все выделенные на финансовый год средства удастся потратить в указанный срок. Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Украине нужно урегулирование внутри страны, а не американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера" как урок для Киева
Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера". По его словам, она подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ. Кроме того, он рассчитывает, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
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Ситуация на УкраинеJavelin (ПТРК)ДонбассАндрей СуздальцевСШАВ мире
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