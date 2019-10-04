Эксперт: продажа США Киеву ракет Javelin осложнит урегулирование в Донбассе

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Продажа Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов может осложнить ландшафт будущих переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе и в целом не идет на пользу урегулированию, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В четверг стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.

"Это несколько осложняет ландшафт будущих переговоров в "нормандском формате", они уже анонсированы, но даты пока нет", - сказал Суздальцев РИА Новости. Он отметил, что анонсированная продажа Javelin почти на 40 миллионов долларов идет в рамках уже согласованных конгрессом США условий по оказанию военной помощи Украине и не связано с недавним подписанием "формулы Штайнмайера".

Как отметил эксперт, предыдущая поставка была осуществлена на условии, что комплексы не должны попасть в зону конфликта. При этом он подчеркнул, что анонсированная продажа такими условиями не сопровождается.

"Подписание ("формулы Штайнмайера") и получение (комплексов Javelin) – это два параллельных процесса, которые в общем-то не на пользу урегулированию украинскому кризису. Какой-то резкий скачок (обострения ситуации в Донбассе) не произойдет", - добавил Суздальцев.

По его словам, даже если бы новые комплексы Javelin попали в зону конфликта в Донбассе, то резкого изменения ситуации там не произошло бы.

"Но, в общем и целом, для урегулирования это факт негативный. Это лишний раз демонстрирует, что Украина не исключает силового решения проблемы Донбасса, хотя, на словах администрация Зеленского говорит, что они не видят военного решения и подобное. Но ведь оружие поставляется. Вероятность силового сценария остается, а новая поставка ее увеличивает", - добавил Суздальцев.

Как отметил ранее представитель Пентагона, минобороны США наверстывает задержки в военной помощи Украине и рассчитывает, что в конечном итоге все выделенные на финансовый год средства удастся потратить в указанный срок. Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Украине нужно урегулирование внутри страны, а не американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в белорусской столице согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.