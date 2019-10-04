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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Путин и мусор: западная пресса ищет в экологии подрывной потенциал

12:00 04.10.2019
518
ИноСМИ. Серьезно
Путин и мусор: западная пресса ищет в экологии подрывной потенциал
Вчера, 12:00
В последние недели западные СМИ уделяют экологическим проблемам в РФ большое внимание. Протесты в Архангельской области и под Москвой отражают реальные проблемы, но журналистов интересует не столько сама экология, сколько ее протестный потенциал. Если "систему" не удалось поколебать выборами, то, может, сработает мусор?
Когда речь в западной прессе заходит о российских экологических проблемах, лексика быстро меняется на военно-политическую. Агентство "Блумберг": "Война Путина с мусором – это битва за сохранение власти". "Загрязнение Байкала – хуже иностранного нашествия" - это волнуется "Морнинг пост" из Гонконга. А когда журналистка шведской "Дагенс нюхетер" Анна-Лена Лаурен взялась писать о палаточном лагере в Шиесе (это Архангельская область), она и вовсе перешла на фронтовой язык: "Вокруг всего района активисты организовали сторожевые посты, чтобы не давать строителям мусорного полигона провозить технику и топливо. Связь с постами жители поддерживают по позывным в честь городов-героев: Сталинград, Ленинград, Брест. И действительно, речь идет о войне".
Оправдан ли такой драматический тон? В этом разбираются редакторы ИноСМИ.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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