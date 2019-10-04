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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

Подкаст "Посмотрим": "Джокер" и ещё 5 фильмов, где главные герои – злодеи

11:00 04.10.2019 (обновлено: 11:04 04.10.2019)
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Посмотрим
Подкаст "Посмотрим": “Джокер” и ещё 5 фильмов, где главные герои - злодеи
Вчера, 11:00
Кино часто работает по схеме "герой – антагонист". Но что если главный герой и главный злодей – один и тот же персонаж? Злой мальчик-инопланетянин с суперспособностями, успешный банкир-убийца, беспринципный менеджер по поиску талантов и жестокий император Калигула. Фильмы, которые рассказывают историю злодея, а не очередного спасителя человечества.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.
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