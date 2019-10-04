Подкаст "Посмотрим": "Джокер" и ещё 5 фильмов, где главные герои – злодеи

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Посмотрим Подкаст "Посмотрим": “Джокер” и ещё 5 фильмов, где главные герои - злодеи

Кино часто работает по схеме "герой – антагонист". Но что если главный герой и главный злодей – один и тот же персонаж? Злой мальчик-инопланетянин с суперспособностями, успешный банкир-убийца, беспринципный менеджер по поиску талантов и жестокий император Калигула. Фильмы, которые рассказывают историю злодея, а не очередного спасителя человечества.