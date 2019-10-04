Единственный на Дальнем Востоке лигр поселился в Приморском сафари-парке

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. В Приморский сафари-парк привезли единственного на Дальнем Востоке лигра по кличке Благ, сообщает В Приморский сафари-парк привезли единственного на Дальнем Востоке лигра по кличке Благ, сообщает официальный сайт парка

Лигр - гибрид между львом-самцом и тигрицей-самкой. Его родители относятся к одному и тому же биологическому роду пантер, но разным видам. Является крупнейшим представителем семейства кошачьих, существующих в настоящее время. Выглядит как гигантский лев с размытыми полосами.

Место для прогулок у лигра пока небольшое – 72 квадратных метра, для редкого зверя планируют сделать отдельный большой парк.

"Единственный лигр-самец Благ жил в мини-зоопарке кафе "Дикая орхидея" рядом с трассой Владивосток — Находка. Именно он переехал в Приморский Сафари-парк 1 октября… Дата рождения лигра Блага - 27 февраля 2012 года",- сообщает парк.