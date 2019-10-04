В Госдуме прокомментировали заявление Польши по газу

"Такого рода заявления обычны для энергетического руководства страны, которое заинтересовано в изменении цен на газ. Но дело в том, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно в том, что касается СПГ, будут гораздо дороже. <…> Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое", — пояснил парламентарий.