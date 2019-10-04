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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Польши по газу

10:14 04.10.2019 (обновлено: 12:50 04.10.2019)
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© Фото : Baltic Pipe ProjectГазопровод Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe
© Фото : Baltic Pipe Project
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления Варшавы направлены на то, чтобы выторговать себе выгодные условия. Об этом заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

"Такого рода заявления обычны для энергетического руководства страны, которое заинтересовано в изменении цен на газ. Но дело в том, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно в том, что касается СПГ, будут гораздо дороже. <…> Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое", — пояснил парламентарий.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года страна полностью откажется от российского газа. К этому времени должен быть построен новый газопровод Baltic Pipe и расширен СПГ-терминал Свиноуйсьце.
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Вчера, 05:08РИА Новости
В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа
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Петр НаимскийВалерий СелезневГосдума РФПольшаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Называют бензоколонкой?...значит пусть так и пользуются...приехал, узнал цену, заплатил, заправился...оплата в рублях и никаких перегоаоров....в магазине не торгуются....и большинстао проблем сойдут на нет.
4 октября, 10:43
Константин Чистов
6000000
Баба с возу - кобыла в курсе дела !
4 октября, 10:49
Дядька Митька
30190000
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