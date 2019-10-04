В онкоцентре Блохина опровергли данные о девяти заявлениях об увольнении

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина не подтвердил информацию о том, что заявление об увольнении подали девять врачей.

"Четыре заявления подписаны, четыре - рассматриваются. Больше никто увольняться не собирается. Всего в детском институте работают 135 человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили РИА Новости, что четыре заявления об увольнении подписаны.