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РИА Новости

В онкоцентре Блохина опровергли данные о девяти заявлениях об увольнении

10:12 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина не подтвердил информацию о том, что заявление об увольнении подали девять врачей.
Ранее замдиректора НИИ Георгий Менткевич сообщил, что девять врачей написали заявление об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии столичного онкоцентра имени Блохина.
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"Четыре заявления подписаны, четыре - рассматриваются. Больше никто увольняться не собирается. Всего в детском институте работают 135 человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили РИА Новости, что четыре заявления об увольнении подписаны.
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