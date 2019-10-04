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РИА Новости

С места аварийной посадки Ан-12 на Украине эвакуировали двух человек

10:12 04.10.2019 (обновлено: 10:27 04.10.2019)
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© Фото : ГУ ДСНС України у Львівській областіАварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
Аварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
© Фото : ГУ ДСНС України у Львівській області
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели эвакуировали второго из семи членов экипажа грузового самолета Ан-12, совершившего аварийную посадку возле Львова, мужчину передали медикам, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Одного члена экипажа самолета уже эвакуировали.
"По состоянию на 9.30 (совпадает с мск) подразделения Госслужбы по ЧС деблокировали второго члена экипажа и передали работникам скорой медицинской помощи. Начата разгрузка груза", - говорится в сообщении МВД в Twitter.
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