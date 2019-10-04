С места аварийной посадки Ан-12 на Украине эвакуировали двух человек

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели эвакуировали второго из семи членов экипажа грузового самолета Ан-12, совершившего аварийную посадку возле Львова, мужчину передали медикам, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек, при ЧП трое погибли и трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Одного члена экипажа самолета уже эвакуировали.
Оперативна інформація щодо аварійної посадки літака Ан-12 поблизу м. Львів— МВС України (@MVS_UA) 4 октября 2019 г.
Станом на 09:30 підрозділами #ДСНС деблоковано другого члена екіпажу та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Розпочато розвантаження вантажу👉https://t.co/CqTQed0P4S pic.twitter.com/zh0PZvialJ
"По состоянию на 9.30 (совпадает с мск) подразделения Госслужбы по ЧС деблокировали второго члена экипажа и передали работникам скорой медицинской помощи. Начата разгрузка груза", - говорится в сообщении МВД в Twitter.