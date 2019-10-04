Эксперт рассказал, зачем Дания тянет с разрешением на "Северный поток — 2"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дания почти до предела затянула процесс выдачи разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2", здесь есть политический фактор, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Думаю, что они уже близки к пределу затягивания процесса. Сейчас у них предлог, что еще не завершена процедура по конвенции Эспо (оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном аспекте), где собираются отзывы от сопредельных стран, в отношении третьего маршрута", — сказал Гривач.

Весной Дания заявила Nord Stream 2 AG (проектная компания, реализующая проект "Северный поток — 2") о необходимости рассмотреть третий вариант маршрута газопровода. В ответ компания подала на него заявку, но одновременно обратилась в апелляционный совет Дании по поводу этого решения Датского энергетического агентства (DEA).

"Активная защита интересов со стороны компании-оператора, наверное, играет роль. Возможно, впоследствии это поможет взыскать неустойки с датских властей, что тоже должно учитываться Копенгагеном. Однако прямой связи нет, так как проблема в сроках выдачи. И здесь имеет значение политический фактор. Видимо, Дания боится США больше, чем уважает своего соседа — Германию", — считает эксперт.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Рссии, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Дания на сегодняшний день остается единственной страной, не выдавшей разрешения на строительство "Северного потока — 2". Причем с 2017-го по апрель 2019 года на рассмотрении DEA скопилось три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.