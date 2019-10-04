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РИА Новости

Эксперт рассказал, зачем Дания тянет с разрешением на "Северный поток — 2"

10:08 04.10.2019 (обновлено: 13:05 04.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Дания почти до предела затянула процесс выдачи разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2", здесь есть политический фактор, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Думаю, что они уже близки к пределу затягивания процесса. Сейчас у них предлог, что еще не завершена процедура по конвенции Эспо (оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном аспекте), где собираются отзывы от сопредельных стран, в отношении третьего маршрута", — сказал Гривач.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
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Весной Дания заявила Nord Stream 2 AG (проектная компания, реализующая проект "Северный поток — 2") о необходимости рассмотреть третий вариант маршрута газопровода. В ответ компания подала на него заявку, но одновременно обратилась в апелляционный совет Дании по поводу этого решения Датского энергетического агентства (DEA).
"Активная защита интересов со стороны компании-оператора, наверное, играет роль. Возможно, впоследствии это поможет взыскать неустойки с датских властей, что тоже должно учитываться Копенгагеном. Однако прямой связи нет, так как проблема в сроках выдачи. И здесь имеет значение политический фактор. Видимо, Дания боится США больше, чем уважает своего соседа — Германию", — считает эксперт.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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В Минэнерго рассчитывают на сохранение маршрута"Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны Рссии, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Дания на сегодняшний день остается единственной страной, не выдавшей разрешения на строительство "Северного потока — 2". Причем с 2017-го по апрель 2019 года на рассмотрении DEA скопилось три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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В июле Nord Stream 2 AG решила отозвать первую заявку (на базовый маршрут), которая требовала участия МИД Дании для ускорения процесса согласования остальных (на северо-западный и юго-восточный маршруты). Как Nord Stream 2, так и "Газпром" заявляли, что Дания намеренно затягивает согласование маршрута. "Газпром" также говорил, что возможная задержка Данией "Северного потока — 2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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