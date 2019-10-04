Полиция устанавливает обстоятельства аварийной посадки Ан-12 возле Львова

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что при ЧП три человека погибли и трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна.