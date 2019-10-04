Полиция устанавливает обстоятельства аварийной посадки Ан-12 возле Львова

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Позже в ведомстве сообщили, что при ЧП три человека погибли и трое пострадали, судьба еще двоих неизвестна.
"На месте аварийной посадки самолета Ан-12 работают следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, осуществляют охрану места посадки по периметру и оказывают необходимую помощь спасателям", - говорится в сообщении полиции в Facebook.