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РИА Новости

В России более миллиона человек привили от кори

09:59 04.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более миллиона человек привито в России против кори, сообщает Роспотребнадзор в пятницу.
Роспотребнадзор проводит "подчищающую иммунизацию" в связи с увеличением заболеваемостью корью в разных странах.
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"Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за ходом подчищающей иммунизации, в рамках которой по состоянию на 27.09.2019 уже привито более 1 миллиона человек - 95,7% от общего числа запланированных, из них 158,7 тысяч детей, 722,4 тысяч взрослых и 162,7 тысяч мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, с 1 января по 7 августа на американском континенте зарегистрировали порядка 3 тысяч лабораторно подтверждённых случаев кори, в том числе один летальный.
"Крупные вспышки кори регистрируются в США, Бразилии, Венесуэле и других странах. По данным ISID, по сравнению с данными 2018 год, за тот же период общее число заболеваний возросло на 70%", - добавили в ведомстве.
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Добавляется, что в странах Европейского региона за 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано свыше 93,9 тысячи случаев кори. По данным, представленным 53-мя странами региона, не зарегистрированы случаи кори только в Андорре, Монако, Черногории, Сан-Марино и Туркменистане.
Сообщается, что "крайне неблагополучная ситуация" заболеваемости на Украине: на начало августа 2019 года было зарегистрировано более 56,8 тысячи случаев кори. Рост заболеваемости корью наблюдается также в Казахстане, Киргизии, Грузии, Франции, Италии, Македонской республике, Польше, Боснии и Герцеговине, Болгарии.
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