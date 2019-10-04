В России более миллиона человек привили от кори

Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике . Архивное фото

Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более миллиона человек привито в России против кори, сообщает Роспотребнадзор в пятницу.

Роспотребнадзор проводит "подчищающую иммунизацию" в связи с увеличением заболеваемостью корью в разных странах.

"Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за ходом подчищающей иммунизации, в рамках которой по состоянию на 27.09.2019 уже привито более 1 миллиона человек - 95,7% от общего числа запланированных, из них 158,7 тысяч детей, 722,4 тысяч взрослых и 162,7 тысяч мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с 1 января по 7 августа на американском континенте зарегистрировали порядка 3 тысяч лабораторно подтверждённых случаев кори, в том числе один летальный.

"Крупные вспышки кори регистрируются в США, Бразилии, Венесуэле и других странах. По данным ISID, по сравнению с данными 2018 год, за тот же период общее число заболеваний возросло на 70%", - добавили в ведомстве.

Добавляется, что в странах Европейского региона за 7 месяцев 2019 года было зарегистрировано свыше 93,9 тысячи случаев кори. По данным, представленным 53-мя странами региона, не зарегистрированы случаи кори только в Андорре, Монако, Черногории, Сан-Марино и Туркменистане.