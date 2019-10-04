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РИА Новости

При крушении Ан-12 возле Львова погибли три человека, заявили в ГСЧС

09:49 04.10.2019 (обновлено: 10:27 04.10.2019)
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© Фото : ГУ ДСНС України у Львівській областіАварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
Аварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
© Фото : ГУ ДСНС України у Львівській області
Аварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали при аварийной посадке грузового самолета Ан-12 возле Львова, судьба еще двух человек неизвестна, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что по предварительным данным при аварийной посадке самолета погибли четыре человека, посадку совершили потому, что закончилось горючее.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) установлено, что на борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета три человека погибли, три человека пострадали, судьба двух человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, спасателям удалось эвакуировать одного из семи членов экипажа самолета Ан-12, его передали работникам скорой медицинской помощи.
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Аварийная посадка Ан-12 на УкраинеАн-12ЛьвовУкраинаВ мире
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