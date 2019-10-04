Организаторы рассказали о причинах давки на концерте Бузовой в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Организатор концерта Ольги Бузовой в новокузнецком цирке Всеволод Собянин заявил РИА Новости, что информация о том, что в ходе выступления певицы пострадали дети, не соответствует действительности.

Ранее местные СМИ сообщили, что во время концерта Бузовой в Новокузнецке в давке едва не пострадали дети, которые побежали на сцену по приглашению Бузовой потанцевать с нею.

"Детей пускали на манеж … ажиотаж большой, охранников у нас было семь штук, детей, конечно же, никто не трогал, но вот… они на манеж выбегали, у них эмоции… Скорая дежурила на концерте, но родители не обращались (к медикам – Прим. ред.). Я видел хорошие эмоции, отличное настроение на концерте. 1660 (человек – Прим. ред.) зал был … там же не только дети, там и большие тетеньки выбегали. Не было травм зафиксированных прям", – рассказал Собянин.

По его словам, охранник, дежуривший во время концерта непосредственно на манеже, сказал, что все было под контролем и никаких столкновений не было. В свою очередь работники цирка рассказали, что из-за задержки концерта на 2 часа недовольные устроили беспорядки.

"Нам выносили двери, мы вызывали ОМОН, потому что она задержала концерт на 2 часа. У нас же приезжали из Прокопьевска, из Междуреченска …, у них же электричка в восемь часов вечера уходит. Они что, ночевать на улице потом будут? В итоге всем желающим деньги вернули. Молодежь, конечно, вся осталась. А вот остальные двери и выламывали, чтобы вернули деньги", – рассказала одна из работниц цирка.

Представитель организатора в Новокузнецке Антонина Соболева пояснила, что задержка концерта произошла из-за задержки самолета.