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РИА Новости

Онкоцентр имени Блохина продолжит работу в штатном режиме

09:43 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина продолжит работу в штатном режиме, врачи из Российской детской клинической больницы заменят уволившихся специалистов в режиме дежурств, сообщили в пресс-службе учреждения.
"У нас ничего не изменилось, мы продолжаем работать в штатном режиме. Четверо уволившихся врачей уходят с понедельника, сначала в отпуск. Но пятеро врачей из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств также с понедельника. Ни одной минуты никто без помощи не останется. Настрой остальных специалистов абсолютно спокойный. Всё в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе онкоцентра.
В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили РИА Новости, что четыре заявления об увольнении подписаны. Пять детских онкологов РДКБ предложили взять на себя обязательства врачей.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
3 октября, 14:22РИА Новости
Врачи из РДКБ предложили помощь в лечении детей в онкоцентре Блохина
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