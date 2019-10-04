Онкоцентр имени Блохина продолжит работу в штатном режиме

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина продолжит работу в штатном режиме, врачи из Российской детской клинической больницы заменят уволившихся специалистов в режиме дежурств, сообщили в пресс-службе учреждения.
"У нас ничего не изменилось, мы продолжаем работать в штатном режиме. Четверо уволившихся врачей уходят с понедельника, сначала в отпуск. Но пятеро врачей из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств также с понедельника. Ни одной минуты никто без помощи не останется. Настрой остальных специалистов абсолютно спокойный. Всё в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе онкоцентра.
В понедельник СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Во вторник директор центра Иван Стилиди заявил, что пять врачей написали заявление об увольнении. Позднее в пресс-службе центра сообщили РИА Новости, что четыре заявления об увольнении подписаны. Пять детских онкологов РДКБ предложили взять на себя обязательства врачей.