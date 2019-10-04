Онкоцентр имени Блохина продолжит работу в штатном режиме

"У нас ничего не изменилось, мы продолжаем работать в штатном режиме. Четверо уволившихся врачей уходят с понедельника, сначала в отпуск. Но пятеро врачей из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств также с понедельника. Ни одной минуты никто без помощи не останется. Настрой остальных специалистов абсолютно спокойный. Всё в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе онкоцентра.