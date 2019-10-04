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РИА Новости

Лоза прокомментировал задержание Бочкаревой с наркотиками

09:43 04.10.2019 (обновлено: 13:04 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал Пятому каналу инцидент с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, у которой якобы нашли наркотические средства.

"Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее, и что?" — заявил Лоза.

Он отметил, что наркотики считает злом: из-за запрещенных веществ не стало двух его племянников. По его словам, наркотические средства должны применяться только в медицинских целях.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о задержании актрисы Бочкаревой. Cadillac артистки остановили сотрудники ДПС, обратившие внимание на ее странное поведение, и решили провести личный досмотр.
В результате у звезды сериала "Счастливы вместе" при себе нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов.
Кадр из сериала Счастливы вместе
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ПроисшествияНаталья БочкареваШоу-бизнесЮрий ЛозаМоскваРоссия
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"… Но она же человек, правильно? Любой человек может отправиться в зону, если пожелает. Сядет и она, и что?"
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