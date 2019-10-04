Cовершивший аварийную посадку Ан-12 выполнял чартерный рейс Виго - Львов

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Самолет Ан-12, совершивший аварийную посадку возле Львова на Украине, выполнял чартерный грузовой рейс Виго (Испания) – Львов, сообщил в пятницу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", проводится эвакуация экипажа. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что по предварительным данным при аварийной посадке самолета погибли четыре человека, посадку совершили потому, что закончилось горючее.
"Сегодня в 6.42 (совпадает с мск), во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом Ан-12 UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации с семью членами экипажа на борту, выполнявшего рейс по маршруту Виго (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов", в 6.48 исчез с экранов радаров и была потеряна радиосвязь с экипажем", - написал Лавренюк на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что на аэродроме объявили сигнал "тревога", а через 20 минут экипаж вышел на связь и сообщил об аварийной посадке.