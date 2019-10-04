Cовершивший аварийную посадку Ан-12 выполнял чартерный рейс Виго - Львов

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", проводится эвакуация экипажа. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что по предварительным данным при аварийной посадке самолета погибли четыре человека, посадку совершили потому, что закончилось горючее.