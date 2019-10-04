В Тель-Авиве бездомные будут питаться ресторанной едой

"Я работал несколько лет назад в заведениях общепита - ресторанах, пекарнях, и с болью видел, какое огромное количество (еды) выбрасывается, когда заведения закрываются, просто потому, что ее никто не купил или не съел. При этом бездомные вынуждены рыться в помойках. Я начал брать эту еду и отдавать бездомным, которых я видел на улицах. Это отнимало у меня довольно много времени. И я начал думать, что же я могу сделать, чтобы оптимизировать процесс? После нескольких месяцев раздумий я придумал такие боксы, закрывающиеся на кодовые замки, куда сотрудники ресторанов смогут класть непроданные блюда для бездомных", - рассказал Ашкенази.