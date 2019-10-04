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РИА Новости

Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%, сообщили СМИ

09:37 04.10.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американская компания Apple объявила поставщикам о необходимости увеличить производство последней линейки iPhone 11 на 10% или на 8 миллионов штук после того, как спрос во всем мире на ее новый смартфон превзошел все ожидания, сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Эта осень намного загруженнее, чем мы ожидали. После увеличения заказов объем готовой продукции для линейки iPhone 11 будет выше по сравнению с прошлым годом", - сказал один из источников.
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Тем не менее, поставщики сохраняют осторожность и выражают обеспокоенность тем, что более высокий уровень заказов не будет устойчивым. "Спрос на данный момент хороший. Но мы должны быть осторожными и не быть слишком оптимистичными. Я надеюсь, что пик сезона в этом году продлится дольше, чем в прошлом году", - добавил один из источников среди поставщиков Apple.
Российские ритейлеры в конце сентября рассказали РИА Новости, что фиксируют повышенный спрос на новые смартфоны iPhone, а в ряде случаев - дефицит дорогих моделей.
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Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей.
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