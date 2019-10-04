Ученый объяснил, как определяют, что вид животного исчез

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ученые определяют исчезновение вида по косвенным признакам: уничтожение мест обитания, отсутствие данных наблюдений и другие факторы, сообщил РИА Новости научный сотрудник Зоологического музея МГУ Павел Смирнов во Всемирный день защиты животных, который празднуется 4 октября.

В 2015 году ученые сообщили о начавшейся эпохе вымирания животных на Земле, это шестое подобное событие за историю планеты. С этого момента вышло несколько работ, подтверждающих первоначальный вывод ученых. Такое стремительное вымирание связывают с резким повышением глобальной температуры, которое в свою очередь связано с антропогенными парниковыми выбросами. Кроме того, животные испытывают огромный прессинг со стороны человека.

"В непосредственном наблюдении за ходом вымирания своими глазами есть определённая сложность: гораздо проще зафиксировать наличие того или иного вида в той или иной местности, чем доказать, что он здесь достоверно исчез. Поэтому факт вымирания живых организмов чаще всего признается на основании результатов не единственной полевой экспедиции, а в результате анализа целого ряда прямых и косвенных доказательств. В их числе - наличие или отсутствие пригодных для жизни вида условий, площадь его потенциального ареала, число лет без встречи с ним и так далее", - рассказал Смирнов.

Он привел примеры, когда значительное уменьшение численности отдельных видов хорошо заметны даже неспециалистам.

"Хороший пример - резкий взлет цен и почти полное исчезновение из розничной продажи икры осетровых рыб в результате перевылова и деградации речных экосистем. Большинство видов осетровых в настоящее время находятся на грани вымирания, а некоторые, например, китайский веслонос, скорее всего, уже вымерли", - пояснил Смирнов.

Он также отметил, что на численность видов может влиять благоустройство в городах. Например, в Москве сократилась число соловьев.