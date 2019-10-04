На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

На своей странице в фейсбуке он написал, что, по предварительной информации, всего на борту находились семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз, у самолета закончилось горючее. Ан-12 с бортовым номером UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс" выполнял чартерный грузовой рейс из испанского города Виго во Львов.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 7:10 при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра от международного аэропорта Львов исчез с радара транспортный самолет Ан-12.

© Фото : Нацполиция Львовской области Место аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине © Фото : Нацполиция Львовской области Место аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине

В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь, он рассказал, что борт совершил аварийную посадку. В 7:46 Ан-12 нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.