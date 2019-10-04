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РИА Новости

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

09:15 04.10.2019 (обновлено: 11:01 04.10.2019)
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© Фото : ГУ ДСНС України у Львівській областіАварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
Аварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
© Фото : ГУ ДСНС України у Львівській області
Аварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
На своей странице в фейсбуке он написал, что, по предварительной информации, всего на борту находились семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз, у самолета закончилось горючее. Ан-12 с бортовым номером UR-CAH авиакомпании "Украина Аэроальянс" выполнял чартерный грузовой рейс из испанского города Виго во Львов.
Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 7:10 при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра от международного аэропорта Львов исчез с радара транспортный самолет Ан-12.
© Фото : Нацполиция Львовской областиМесто аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Место аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© Фото : Нацполиция Львовской области
Место аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь, он рассказал, что борт совершил аварийную посадку. В 7:46 Ан-12 нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.
В пресс-службе управления Нацполиции Украины по Львовской области сообщили, что на месте работает оперативно-следственная группа и другие подразделения. Устанавливаются обстоятельства происшествия, по периметру выставлено оцепление.
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Аварийная посадка Ан-12 на УкраинеВладислав КриклийЛьвовАн-12УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Один единственный военный грузовой самолёт и тот упал. Кругом на украине большая жо.....
4 октября, 09:53
ИПИгорь Попов
4100519
Смеяться вроде грешно.... Но люди погибли из за нехватки горючего - это что то с чем то.... Нехватка мозгов у них там, мне кажется, тотальная....
4 октября, 10:09
Z1Zlydennemets 1
4010616
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