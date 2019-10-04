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РИА Новости

В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

09:09 04.10.2019 (обновлено: 12:51 04.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". В большинстве штатов закон отменили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах.
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Как рассказало издание, мужчина провел в браке 12 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло. Мужчина решил нанять частного детектива, который выяснил, что супруга изменяла ему с коллегой по работе.
Ховард обратился в суд и выиграл. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов.
Как отмечает американец, дело было не в деньгах.
"Я верю в святость брака", — заявил он.
Издание отмечает, что Кевин развелся с женой и сейчас восстанавливается после произошедшего.
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20320320211421
Обсудить 18
СШАСеверная КаролинаВ мире
Популярные комментарии
Это ж сколько у тещи можно отсудить за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения"? ))
4 октября, 10:06
Богдан
50631000
Ну вот как надо решать эти вопросы при развитом капитализме. А у нас бы за топор бы или за биту бы взялся
4 октября, 11:48
InGood FitRu
500106
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