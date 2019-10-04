Ан-12 совершил аварийную посадку рядом с аэропортом Львова

"В 7.29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7.46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Горение не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении.