Ан-12 совершил аварийную посадку рядом с аэропортом Львова

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине, проводится эвакуация экипажа, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, в 7.10 (совпадает с мск) поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12.
"В 7.29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7.46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы. Горение не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - говорится в сообщении.