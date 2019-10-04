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РИА Новости

Дамбы, защищавшие Хабаровск от паводка, демонтируют к 15 октября

08:46 04.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краюАмурский паводок в Хабаровском крае. 5 августа 2018
Амурский паводок в Хабаровском крае. 5 августа 2018
© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 4 окт - РИА Новости. Демонтаж дамб, возведенных для защиты от паводка, начался в Хабаровске, завершить работы должны до 15 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Специалистам предстоит разобрать четыре насыпных сооружения, защитивших город от подъема воды в реке Амур.
"По контракту полностью демонтировать насыпные сооружения Хабаровск должен до 15 октября, стоимость работ оценивается в 7,5 миллиона рублей", - говорится в информации.
В первую очередь рабочим нужно разобрать дамбу в районе затона в районе улицы Запарина, вход в затон перекрыли в августе, чтобы резко поднявшийся Амур не затопил жилой микрорайон, рабочим необходимо вывезти почти 10 тысяч кубометров сланца.
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"Дамбу в районе затона нужно разобрать в первую очередь, чтобы открыть путь для судов. Навигация уже заканчивается, и речники должны успеть подготовить флот к зиме", - приводятся в сообщении слова инженера МУП "Южное" Юрия Федасова.
Также специалистам нужно демонтировать небольшие дамбы со стадиона имени Ленина, с улиц Правобережная и Богачева.
"В Хабаровске остаются подтопленными 29 земельных участков", - сообщает данные на пятницу ГУМЧС по Хабаровскому краю.
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Со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС, уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре за сутки упал на 13 сантиметров, у Хабаровска - на 14 сантиметров.
"В течение двух суток ожидается дальнейший спад", - отмечает МЧС по Хабаровскому краю.
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