Дамбы, защищавшие Хабаровск от паводка, демонтируют к 15 октября

ХАБАРОВСК, 4 окт - РИА Новости. Демонтаж дамб, возведенных для защиты от паводка, начался в Хабаровске, завершить работы должны до 15 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Специалистам предстоит разобрать четыре насыпных сооружения, защитивших город от подъема воды в реке Амур.

"По контракту полностью демонтировать насыпные сооружения Хабаровск должен до 15 октября, стоимость работ оценивается в 7,5 миллиона рублей", - говорится в информации.

В первую очередь рабочим нужно разобрать дамбу в районе затона в районе улицы Запарина, вход в затон перекрыли в августе, чтобы резко поднявшийся Амур не затопил жилой микрорайон, рабочим необходимо вывезти почти 10 тысяч кубометров сланца.

"Дамбу в районе затона нужно разобрать в первую очередь, чтобы открыть путь для судов. Навигация уже заканчивается, и речники должны успеть подготовить флот к зиме", - приводятся в сообщении слова инженера МУП "Южное" Юрия Федасова.

Также специалистам нужно демонтировать небольшие дамбы со стадиона имени Ленина, с улиц Правобережная и Богачева.

"В Хабаровске остаются подтопленными 29 земельных участков", - сообщает данные на пятницу ГУМЧС по Хабаровскому краю.

Со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС, уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре за сутки упал на 13 сантиметров, у Хабаровска - на 14 сантиметров.