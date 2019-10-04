У безработной москвички угнали Lexus за 3,6 миллиона рублей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На северо-востоке Москвы у безработной женщины похитили автомобиль стоимостью 3,6 миллиона рублей, передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась женщина 1977 года рождения и сообщила о краже машины.
"На улице Дубнинская, 13, неизвестный похитил принадлежащий женщине автомобиль Lexus RX 350 стоимостью около 3,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
МВД возбудило уголовное дело о краже в особо крупом размере.
22 сентября, 14:36РИА НовостиУ безработного москвича угнали BMW за 8,5 миллиона рублей