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РИА Новости

У безработной москвички угнали Lexus за 3,6 миллиона рублей

08:45 04.10.2019 (обновлено: 13:05 04.10.2019)
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CC BY 2.0 / Dave Pinter / Lexus RX 350Автомобиль Lexus RX 350
Автомобиль Lexus RX 350
CC BY 2.0 / Dave Pinter / Lexus RX 350
Автомобиль Lexus RX 350. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На северо-востоке Москвы у безработной женщины похитили автомобиль стоимостью 3,6 миллиона рублей, передает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась женщина 1977 года рождения и сообщила о краже машины.

"На улице Дубнинская, 13, неизвестный похитил принадлежащий женщине автомобиль Lexus RX 350 стоимостью около 3,6 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

МВД возбудило уголовное дело о краже в особо крупом размере.
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22 сентября, 14:36РИА Новости
У безработного москвича угнали BMW за 8,5 миллиона рублей
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МВД РФРоссияПроисшествия
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