В парках Москвы за летний сезон прошло свыше 8,5 тысяч мероприятий

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 8,5 тысячи мероприятий прошло в московских парках за летний сезон, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Более 8,5 тысячи различных мероприятий прошло за летний сезон в парках городского Департамента культуры. Среди них - две тысячи концертов, 1,9 тысячи лекций и семинаров, почти 950 кинопоказов, 370 выступлений уличных артистов и 235 фотовыставок", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с 1 мая по 30 сентября москвичи и гости столицы посетили столичные центральные и районные парки около 91 миллиона раз.
Москвичи смотрели под открытым небом фильмы, читали на свежем воздухе в летних библиотеках, слушали музыку самых разных жанров, играли в шахматы, смотрели репетиции спектаклей, слушали бесплатные лекции и многое другое.