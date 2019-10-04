Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T08:41Z
https://ria.ru/20191004/1559423913.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155686/48/1556864813_0:12:3071:1739_1036x0_80_0_0_c5ebb7d15cb4029bb0df78872dc1df98.jpg
РИА Новости

В парках Москвы за летний сезон прошло свыше 8,5 тысяч мероприятий

08:41 04.10.2019
204
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на самокатах рядом с рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени М. Горького (ЦПКиО) в Москве
Отдыхающие катаются на самокатах рядом с рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени М. Горького (ЦПКиО) в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 8,5 тысячи мероприятий прошло в московских парках за летний сезон, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Более 8,5 тысячи различных мероприятий прошло за летний сезон в парках городского Департамента культуры. Среди них - две тысячи концертов, 1,9 тысячи лекций и семинаров, почти 950 кинопоказов, 370 выступлений уличных артистов и 235 фотовыставок", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с 1 мая по 30 сентября москвичи и гости столицы посетили столичные центральные и районные парки около 91 миллиона раз.
Москвичи смотрели под открытым небом фильмы, читали на свежем воздухе в летних библиотеках, слушали музыку самых разных жанров, играли в шахматы, смотрели репетиции спектаклей, слушали бесплатные лекции и многое другое.
Небоскребы делового центра Москва-сити
3 октября, 08:45РИА Новости
В столице 12 октября пройдет форум "Молодой предприниматель Москвы"
300010
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Cамолет авиакомпании Pobeda
"Победа" запросила Минтранс о компенсации после отмены полетов в Грузию
РИА
Новости
Как стать музейным волонтером в Москве
Московский планетарий проведет цикл лекций о космосе
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
В России более миллиона человек привили от кори
Здание центрального уголовного суда Англии на улице Олд-Бейли
В Лондоне россиянин признался в убийстве родителей из-за собаки, пишут СМИ
Лента
новостей
Амурский паводок в Хабаровском крае. 5 августа 2018
Дамбы, защищавшие Хабаровск от паводка, демонтируют к 15 октября
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии более 70 человек погибли от наводнений, сообщили СМИ
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово. 21 февраля 2019
Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за плохой погоды
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Фалафель в лепешке
В Тель-Авиве бездомные будут питаться ресторанной едой
Автомобиль Lexus RX 350
У безработной москвички угнали Lexus за 3,6 миллиона рублей
Французский пианист Лукас Дебарг
Люка Дебарг завершит Большой фестиваль Русского национального оркестра
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
Митрополит Иларион рассказал о мироточащей иконе в центре Москвы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев дал поручения по уборке урожая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния