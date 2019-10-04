В парках Москвы за летний сезон прошло свыше 8,5 тысяч мероприятий

"Более 8,5 тысячи различных мероприятий прошло за летний сезон в парках городского Департамента культуры. Среди них - две тысячи концертов, 1,9 тысячи лекций и семинаров, почти 950 кинопоказов, 370 выступлений уличных артистов и 235 фотовыставок", - говорится в сообщении.