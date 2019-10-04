Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T08:41Z
https://ria.ru/20191004/1559423887.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/29/1556202954_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8ec324487b60024ce86354e58b148591.jpg
РИА Новости

"Победа" запросила Минтранс о компенсации после отмены полетов в Грузию

08:41 04.10.2019
776
© РИА Новости / Максим БлиновCамолет авиакомпании Pobeda
Cамолет авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") направила письмо в Минтранс РФ с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Газета "Коммерсант" в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что "Победа" подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По данным издания, убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 миллионов рублей.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
23 июня, 08:00РИА Новости
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
"Подтверждаю", - сказали агентству в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос, действительно ли было отправлено такое письмо.
При этом источники газеты в нескольких авиакомпаниях уверены, что деньги из бюджета так и не будут выделены.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
8 июля, 00:20РИА Новости
Авиасообщение между Россией и Грузией
1210523
Обсудить 3
Победа (авиакомпания)Министерство транспорта РФРоссияГрузияЭкономика
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков: диалог о компенсации убытков от запрета на полеты в Грузию идет
Здание центрального уголовного суда Англии на улице Олд-Бейли
В Лондоне россиянин признался в убийстве родителей из-за собаки, пишут СМИ
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков рассказал, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией
Автомобили скорой помощи
Двухмесячный пассажир рейса Грозный — Москва умер в больнице Волгограда
Отдыхающие катаются на самокатах рядом с рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени М. Горького (ЦПКиО) в Москве
В парках Москвы за летний сезон прошло свыше 8,5 тысяч мероприятий
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа
Добыча нефти
Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
Автомобиль Lexus RX 350
У безработной москвички угнали Lexus за 3,6 миллиона рублей
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Канделаки рассказала, как побороть русофобию в Грузии
Фалафель в лепешке
В Тель-Авиве бездомные будут питаться ресторанной едой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния