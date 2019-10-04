"Победа" запросила Минтранс о компенсации после отмены полетов в Грузию

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") направила письмо в Минтранс РФ с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Газета " Коммерсант " в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что "Победа" подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По данным издания, убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 миллионов рублей.

"Подтверждаю", - сказали агентству в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос, действительно ли было отправлено такое письмо.

При этом источники газеты в нескольких авиакомпаниях уверены, что деньги из бюджета так и не будут выделены.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.