"Победа" запросила Минтранс о компенсации после отмены полетов в Грузию

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") направила письмо в Минтранс РФ с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Газета "Коммерсант" в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что "Победа" подготовила письмо в Минтранс с просьбой прояснить сроки предоставления компенсации за прекращение полетов в Грузию. По данным издания, убытки от запрета полетов в Грузию в авиакомпании оценивают в 500 миллионов рублей.
23 июня, 08:00РИА НовостиПочему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
"Подтверждаю", - сказали агентству в пресс-службе авиакомпании, отвечая на вопрос, действительно ли было отправлено такое письмо.
При этом источники газеты в нескольких авиакомпаниях уверены, что деньги из бюджета так и не будут выделены.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. В начале сентября вице-премьер Максим Акимов говорил, что Минтранс пока не представил в правительство соответствующих предложений.
8 июля, 00:20РИА НовостиАвиасообщение между Россией и Грузией