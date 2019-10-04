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РИА Новости

В Лондоне россиянин признался в убийстве родителей из-за собаки, пишут СМИ

08:34 04.10.2019
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© AFP 2019 / Niklas Halle'nЗдание центрального уголовного суда Англии на улице Олд-Бейли
Здание центрального уголовного суда Англии на улице Олд-Бейли
© AFP 2019 / Niklas Halle'n
Здание центрального уголовного суда Англии на улице Олд-Бейли. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гражданин РФ Сергей Кудрявцев признался в убийстве родителей в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, сообщает издание Daily Mail.
По данным издания, 48-летний Кудрявцев, обладающий двойным гражданством России и Новой Зеландии, зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира.
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Издание сообщает, что 20 мая между родителями и сыном произошла ссора в их доме в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для спора стал пёс Сергея по кличке Энзо. В ходе ссоры Кудрявцев нанес родителям ранения. Тела Татьяны и Владимира были найдены полицией через три дня, Сергей сам вызвал правоохранителей.
Отмечается, что Татьяна работала лектором в университете, Сергей участвовал в создании фильмов "Властелин колец" в качестве специалиста по визуальным эффектам.
На слушании в суде Кудрявцев признал свою вину в убийствах. Он представлял себя в суде самостоятельно.
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