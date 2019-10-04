В Лондоне россиянин признался в убийстве родителей из-за собаки, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Гражданин РФ Сергей Кудрявцев признался в убийстве родителей в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, сообщает издание Гражданин РФ Сергей Кудрявцев признался в убийстве родителей в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, сообщает издание Daily Mail

По данным издания, 48-летний Кудрявцев, обладающий двойным гражданством России и Новой Зеландии, зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира.

Издание сообщает, что 20 мая между родителями и сыном произошла ссора в их доме в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для спора стал пёс Сергея по кличке Энзо. В ходе ссоры Кудрявцев нанес родителям ранения. Тела Татьяны и Владимира были найдены полицией через три дня, Сергей сам вызвал правоохранителей.

Отмечается, что Татьяна работала лектором в университете, Сергей участвовал в создании фильмов "Властелин колец" в качестве специалиста по визуальным эффектам.