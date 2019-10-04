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РИА Новости

Московский планетарий проведет цикл лекций о космосе

08:30 04.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевКак стать музейным волонтером в Москве
Как стать музейным волонтером в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москвичи и гости столицы с 6 октября по 11 ноября смогут послушать научно-познавательные лекции о космосе и астрономии, подготовленные к 90-летию Московского планетария, большинство из событий бесплатные, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.
Одному из самых больших в мире Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет.
"В специальную программу, посвященную 90-летию Московского планетария, вошло шесть научно-познавательных лекций по астрономии. На пять из них вход свободный. Для участия нужно только пройти регистрацию. Одновременно присутствовать на каждой лекции смогут около ста человек", - цитирует сайт пресс-службу планетария.
Отмечается, что встречи пройдут с 6 октября по 11 ноября на двух площадках - в парке "Зарядье" и в Московском планетарии. Регистрацию на лекции можно будет пройти накануне на официальных сайтах площадок.
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Так, 6 октября, в лектории павильона "Заповедное посольство" парка "Зарядье" пройдет первая лекция - "Человек в невесомости". Герой РФ летчик-космонавт Валерий Токарев, дважды выходивший в открытый космос, расскажет о пути к звездам и о пилотируемой космонавтике, а в павильоне "Купол" 2 ноября все желающие смогут посетить мастер-класс астрофотографа Андрея Кузнецова, на котором он расскажет, как сделать красивые снимки звездного неба, лунного и солнечного дисков при помощи обычного фотоаппарата. В том же павильоне, 5 ноября, астроном Дмитрий Трушин расскажет, чем отличаются солнечные и лунные затмения, влияют ли они на жителей Земли, откуда берется полярное сияние, где и когда наблюдать следующий метеорный поток.
Лекция "Год Луны по восточному календарю" состоится в конференц-зале Московского планетария, на которой посетители узнают о последних космических открытиях, а в Большом звездном зале Московского планетария 24 октября, пройдет платная лекция "Астрономия на сфере". Согласно сообщению, на куполе-экране гости смогут увидеть яркие звезды и созвездия, которые можно наблюдать на разных широтах Земли, на Северном полюсе и на экваторе. Астрономы научат ориентироваться по звездному небу, а также познакомят с навигационными звездами.
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Добавляется, что одну из встреч приурочат к редкому астрономическому событию - 11 ноября Меркурий пройдет по диску Солнца. Астроном Вячеслав Авдеев расскажет об этом явлении и о самой планете Меркурий.
Кроме того, во Всемирную неделю космоса в столице пройдут бесплатные экскурсии, лекции, встречи с учеными. Музей космонавтики с 4 по 10 октября организует экскурсии о создании, запуске и работе первого искусственного спутника Земли, а также об освоении и изучении Солнечной системы, а в Доме-музее Сергея Королева гости увидят, как жил, отдыхал и проводил время с семьей знаменитый конструктор.
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