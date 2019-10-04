Один из детских садов Приамурья закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт - РИА Новости. Детский сад №7 города Завитинска Амурской области приостановил работу из-за вспышки кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"В детском саду №7 города Завитинска зарегистрированы заболевания острыми кишечными инфекциями, вызванные норовирусами. С целью предупреждения возникновения новых случаев заболеваний приказом руководителя детского учреждения образовательный процесс приостановлен для разобщения детей и проведения заключительной дезинфекции. За контактными детьми установлено ежедневное медицинское наблюдение", - говорится в информации.

По предварительным результатам эпидемиологического расследования, причиной распространения заболеваемости среди детей стала "несвоевременная изоляция источника инфекции в условиях нарушения профилактических и противоэпидемических мероприятий".