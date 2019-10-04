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РИА Новости

Один из детских садов Приамурья закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

08:14 04.10.2019
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт - РИА Новости. Детский сад №7 города Завитинска Амурской области приостановил работу из-за вспышки кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
"В детском саду №7 города Завитинска зарегистрированы заболевания острыми кишечными инфекциями, вызванные норовирусами. С целью предупреждения возникновения новых случаев заболеваний приказом руководителя детского учреждения образовательный процесс приостановлен для разобщения детей и проведения заключительной дезинфекции. За контактными детьми установлено ежедневное медицинское наблюдение", - говорится в информации.
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По предварительным результатам эпидемиологического расследования, причиной распространения заболеваемости среди детей стала "несвоевременная изоляция источника инфекции в условиях нарушения профилактических и противоэпидемических мероприятий".
Эпидемиологическое расследование продолжается, уточняется, что, по данным на пятницу, новых случаев заболевания в детском саду не зарегистрировано.
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