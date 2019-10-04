Греция и Турция договорились о прямом канале связи по вопросам миграции

АФИНЫ, 4 окт - РИА Новости. Заместитель министра защиты граждан Греции Йоргос Кумуцакос в ходе визита в Анкару обсудил проблемы миграции и выполнения совместной декларации ЕС и Турции от 2016 года, стороны договорились о прямом канале связи по этому вопросу, сообщила пресс-служба министерства защиты граждан.

Кумуцакос отвечает за вопросы миграции. В Анкаре он встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и заместителем министра внутренних дел Исмаилом Цатакли. По инициативе турецкой стороны он также встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Явузом Кираном.

"Обсуждения были сосредоточены на проблемах миграции с акцентом на эффективную реализацию Совместной декларации ЕС и Турции 2016 года", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

Дискуссии проходили в хорошей атмосфере, были откровенными и касались всех аспектов проблемы, отметили в министерстве.

Греческая сторона подтвердила свою позицию о том, что все стороны должны делать то, что требуется - Турция должна выкорчевать сети торговцев людьми и эффективно предотвращать создание новых миграционных маршрутов в Европу, Греция - увеличить возвращение в Турцию нелегальных мигрантов, Европа должна признать бремя приблизительно 4 миллионов беженцев и иммигрантов, которых Турция приняла на своей территории, говорится в сообщении.

"Было решено создать прямой канал связи на политическом уровне, который будет работать параллельно со служебным и оперативным диалогом, который будет проходить чаще", - сообщила греческая сторона.