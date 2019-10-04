Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T07:46Z
https://ria.ru/20191004/1559423198.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155764/58/1557645818_0:381:2783:1946_1036x0_80_0_0_9f8b596da7ccc5975d7355cea5cc4406.jpg
РИА Новости

Трамп назначит Гренелла своим представителем в переговорах Сербии и Косово

07:46 04.10.2019
458
© AFP 2019 / Odd AndersenПосол США в Германии Ричард Гренелл
Посол США в Германии Ричард Гренелл
© AFP 2019 / Odd Andersen
Посол США в Германии Ричард Гренелл. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул американского посла в Германии Ричарда Гренелла на должность своего представителя в переговорах между Сербией и Косово.
Как сообщает издание Hill, Гренелл будет выполнять новые обязанности, оставаясь на дипломатическом посту в Берлине.
Ранее сообщалось, что Гренелл рассматривается как один из кандидатов на замену ушедшему в отставку советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, которую признали США. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент США Дональд Трамп на церемонии встречи глав делегаций государств - участников Группы двадцати. 30 ноября 2018
15 февраля, 16:59РИА Новости
Трамп призвал Вучича признать Косово
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
210041
Обсудить 0
Дональд ТрампНАТОЕвросоюзСербияКосовоСШАВ мире
Рекомендуем
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
Греция и Турция договорились о прямом канале связи по вопросам миграции
РИА
Новости
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
США подготовили на Украине достаточно военных для использования Javelin
Здание префектуры полиции Парижа, где произошло нападение на сотрудников 3 октября 2019
Полицейских в Париже атаковал глухой программист с секретным доступом
Лента
новостей
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему он имеет "абсолютное право" расследовать коррупцию
Пожар в промзоне Колпинского района Санкт-Петербурга. 4 октября 2019
В Петербурге локализовали пожар на складе
Покупатель в отделе импортного сыра в супермаркете в Сан-Франциско, США
"Купи пармезан в последний раз!" Трамп вводит неожиданные санкции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Абэ заявил, что намерен стремиться к расцвету российско-японских отношений
Пожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
Передвижная лаборатория проверит воздух возле горящего склада в Петербурге
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа
Офис турфирмы
В Кузбассе директор турфирмы получила пять лет колонии за присвоение
Министерство иностранных дел Греции
МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния