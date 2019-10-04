Трамп назначит Гренелла своим представителем в переговорах Сербии и Косово

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул американского посла в Германии Ричарда Гренелла на должность своего представителя в переговорах между Сербией и Косово.

Как сообщает издание Hill, Гренелл будет выполнять новые обязанности, оставаясь на дипломатическом посту в Берлине.

Ранее сообщалось, что Гренелл рассматривается как один из кандидатов на замену ушедшему в отставку советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, которую признали США. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.