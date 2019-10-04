Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте с педагогом одной из школ Красноярска, ученики которой, предположительно, распространили в соцсетях неприличный ролик с героиней, похожей на учителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

"Есть ли границы у детских шалостей?.. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка "героини" и видео действа. Учителю 64 года…" — говорится в сообщении.