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РИА Новости

Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников

07:40 04.10.2019 (обновлено: 13:08 04.10.2019)
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© Depositphotos / jbrysonУрок
Урок
© Depositphotos / jbryson
КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте с педагогом одной из школ Красноярска, ученики которой, предположительно, распространили в соцсетях неприличный ролик с героиней, похожей на учителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
"Женщина обратилась с заявлением. По факту распространения в социальных сетях порочащих сведений проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.
Официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева написала на своей странице в фейсбуке, что "выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+".
"Есть ли границы у детских шалостей?.. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка "героини" и видео действа. Учителю 64 года…" — говорится в сообщении.
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