Мужчину, до смерти избившего кондуктора во Владивостоке , взяли под стражу

В среду СК сообщил, что 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая. Задержанного следователи подозревают еще в двух нападениях на сотрудников трамвайного депо.



В ходе расследования уголовного дела установлено еще два эпизода нападений на сотрудников депо. По версии следствия, 1 октября после нападения на кондуктора на улице Сахалинской подозреваемый проследовал на улицу Борисенко в трамвайное депо, где напал на его сотрудницу - подошел к будке охранника, разбил стекло, а затем нанес удар по голове тем же прутом сотруднице депо. Также 24 сентября подозреваемый, находясь в выгоне трамвая на улице Борисенко во Владивостоке, нанес удар шилом в голову водителя трамвая. Обе сотрудницы депо остались живы, но получили травмы, тяжесть которых в настоящее время устанавливается.