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РИА Новости

Мужчину, до смерти избившего кондуктора во Владивостоке , взяли под стражу

07:26 04.10.2019 (обновлено: 10:21 04.10.2019)
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© Фото : Следственный комитет РоссииВо Владивостоке взят под стражу подозреваемый в нападении на сотрудников депо
Во Владивостоке взят под стражу подозреваемый в нападении на сотрудников депо
© Фото : Следственный комитет России
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Подозреваемый в нападении на сотрудников депо во Владивостоке взят под стражу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
"Во Владивостоке взят под стражу подозреваемый в нападении на сотрудников депо. Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту смерти кондуктора", - сказала Аврора Римская.
В среду СК сообщил, что 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая. Задержанного следователи подозревают еще в двух нападениях на сотрудников трамвайного депо.

В ходе расследования уголовного дела установлено еще два эпизода нападений на сотрудников депо. По версии следствия, 1 октября после нападения на кондуктора на улице Сахалинской подозреваемый проследовал на улицу Борисенко в трамвайное депо, где напал на его сотрудницу - подошел к будке охранника, разбил стекло, а затем нанес удар по голове тем же прутом сотруднице депо. Также 24 сентября подозреваемый, находясь в выгоне трамвая на улице Борисенко во Владивостоке, нанес удар шилом в голову водителя трамвая. Обе сотрудницы депо остались живы, но получили травмы, тяжесть которых в настоящее время устанавливается.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
2 октября, 13:33РИА Новости
СМИ: предполагаемый убийца кондуктора мог напасть еще на одну женщину
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в полицию поступило заявление от матери мужчины, где женщина жаловалась, что сын устроил в квартире погром, неадекватно себя ведет, просила помощи в госпитализации, так как он состоит на учете.
В полиции РИА Новости подтвердили факты жалоб на поведение мужчины, который позднее напал на кондуктора.
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Следственный комитет РФВладивостокРоссияПроисшествия
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