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РИА Новости

За подряды руководство КЕРСО в Японии получало в "подарок" золотые монеты

07:20 04.10.2019
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© AFP 2019 / Jiji PressАЭС "Такахама" в префектуре Фукуи
АЭС Такахама в префектуре Фукуи
© AFP 2019 / Jiji Press
АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи. Архивное фото
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Скандал вокруг получения руководством энергетической компании Kansai Electric Power (KEPCO) подарков в виде золотых монет, дорогостоящих костюмов, подарочных сертификатов и наличных денег разгорается в Японии.
Как передает телеканал NHK, руководство компании KEPCO в течение нескольких лет получало от бывшего представителя местной администрации городка Такахама, где у компании расположена одна из АЭС, дорогостоящие подарки и наличные, на общую сумму около 3 миллионов долларов. Среди подарков были золотые монеты, американская валюта, подарочные сертификаты и даже более 70 дорогих костюмов. Внутрикорпоративный комитет по аудиту, знавший о подарках, не усмотрел в них ничего подозрительного.
Между тем, как стало известно телеканалу, энергетическая компания 18 раз с 2014 по 2017 год передавала подряды на ремонт и строительство компании, в которой Эйдзи Морияма, так звали бывшего представителя администрации городка Такахама, служил советником. Подряды были переданы по так называемому "особому заказу" в обход тендера.
Более того, согласно информации в других СМИ, бывший министр обороны, депутат от правящей Либерально-демократической партии Томоми Инада получала от охранной компании, в которой главным держателем акций выступал все тот же Эйдзи Морияма, пожертвования. Несмотря на то что ничего противозаконного в этом не было, депутат уже дала понять, что готова вернуть эти суммы.
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Скандал может стать предметом рассмотрения в парламенте. Между тем, еще одна энергетическая компания Японии – Kyushu Electric Power - заявила о начале внутреннего расследования в отношении 26 человек из руководства компании.
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Томоми ИнадаЯпонияТокиоВ мире
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