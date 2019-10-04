За подряды руководство КЕРСО в Японии получало в "подарок" золотые монеты

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Скандал вокруг получения руководством энергетической компании Kansai Electric Power (KEPCO) подарков в виде золотых монет, дорогостоящих костюмов, подарочных сертификатов и наличных денег разгорается в Японии.

Как передает телеканал NHK, руководство компании KEPCO в течение нескольких лет получало от бывшего представителя местной администрации городка Такахама, где у компании расположена одна из АЭС, дорогостоящие подарки и наличные, на общую сумму около 3 миллионов долларов. Среди подарков были золотые монеты, американская валюта, подарочные сертификаты и даже более 70 дорогих костюмов. Внутрикорпоративный комитет по аудиту, знавший о подарках, не усмотрел в них ничего подозрительного.

Между тем, как стало известно телеканалу, энергетическая компания 18 раз с 2014 по 2017 год передавала подряды на ремонт и строительство компании, в которой Эйдзи Морияма, так звали бывшего представителя администрации городка Такахама, служил советником. Подряды были переданы по так называемому "особому заказу" в обход тендера.

Более того, согласно информации в других СМИ, бывший министр обороны, депутат от правящей Либерально-демократической партии Томоми Инада получала от охранной компании, в которой главным держателем акций выступал все тот же Эйдзи Морияма, пожертвования. Несмотря на то что ничего противозаконного в этом не было, депутат уже дала понять, что готова вернуть эти суммы.