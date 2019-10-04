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РИА Новости

В Якутии паром, перевозивший около 40 человек и транспорт, сел на мель

07:16 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаромная переправа
Паромная переправа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Паромная переправа. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Паром, перевозивший около 40 человек, а также 20 транспортных средств: грузовиков, микроавтобусов и легковых машин, сел на мель на реке Алдан в Якутии, сообщил РИА Новости глава Томпонского района Константин Сайфутдинов.
Он отметил, что паром-баржа сел на мель в пятницу приблизительно в 12 километрах от села Кэскил Томпонского района в акватории реки Алдан. По словам главы района, на место инцидента прибыл речной тягач, который попытается снять плавсредство с мели.
"Вообще-то на мель сел буксир, сама баржа стоит на якоре. Всего на пароме было около 40 пассажиров, также девять большегрузов, пять микроавтобусов и шесть легковых машин. Утром людей вывезли на "нулевой" километр на трех лодках, где обеспечили бесплатным питанием в кафе". На урегулирование ситуации привлечены 11 человек и шесть единиц техники", - поделился глава.
Как отметил руководитель, всех пассажиров вывезут в населенный пункт
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