МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средний возраст московского учителя - 44 года, почти 90% из них - женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Средний возраст московского учителя - 44,3 года. Соотношение мужчин/женщин: женщины - 88 %, мужчины -12%", - рассказали в пресс-службе.
В департамент также рассказали, что нехватки учителей нет, к 15 сентября в школах Москвы преподают 55,9 тысячи человек.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первой половины 2019 года составила 114 тысяч рублей.
День учителя отмечается в России 5 октября.