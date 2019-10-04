МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средний возраст московского учителя - 44 года, почти 90% из них - женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Средний возраст московского учителя - 44,3 года. Соотношение мужчин/женщин: женщины - 88 %, мужчины -12%", - рассказали в пресс-службе.

В департамент также рассказали, что нехватки учителей нет, к 15 сентября в школах Москвы преподают 55,9 тысячи человек.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первой половины 2019 года составила 114 тысяч рублей.