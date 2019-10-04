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РИА Новости
Краснодарский край

Опыт Кубани по сохранению плодородия сельхозземель распространят по всей РФ

06:15 04.10.2019 (обновлено: 06:24 04.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМагистральный оросительный канал в Краснодарском крае
Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Опыт Краснодарского края по сохранению плодородия сельхозземель будут распространять по всей стране, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что сохранение плодородия почв обсудили в четверг на выездном заседании комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам в Краснодаре, которое провел председатель комитета Владимир Кашин.
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"Краснодарский край сегодня на два шага впереди всех регионов России по многим показателям в сельском хозяйстве – научном обеспечении, технической оснащенности сельхозпредприятий, подготовке кадров для отрасли. Мы отмечаем положительную работу Кубани и в работе по сохранению плодородия сельхозземель, которую нужно транслировать по всей стране", – приводятся в сообщении слова Кашина.
Как отметил вице-губернатор края Андрей Коробка, Краснодарский край первым в России принял несколько законопроектов, направленных на сохранение почв.
"Законодательно закреплена необходимость высевать многолетние травы, проводить севооборот в рисовых системах. Также в прошлом году принят закон о животноводстве, который предполагает рост поголовья скота. Это напрямую сказывается на увеличении объемов вносимой в почву органики и, следовательно, на повышении ее плодородия", - говорится в сообщении.
По словам вице-губернатора, также необходимо проводить агрохимическое обследование сельхозземель, чтобы оценить эффективность внесения удобрений и скорректировать объемы их внесения. "На Кубани эта работа уже ведется. Более того, на проведение агрохимического обследования почв из краевого бюджета мы ежегодно выделяем субсидии в объеме 15 миллионов рублей", – уточнил Коробка.
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Замгубернатора выступил с рядом инициатив, реализация которых позволит сохранить плодородие почв. "Например, он предложил разрабатывать генеральные планы сельхозземель. Главная цель такого документа – установить конкретные требования для использования почв в разрезе сельхозугодий и с учетом всех действующих нормативно-правовых актов", - отметили в ведомстве.
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