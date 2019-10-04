Опыт Кубани по сохранению плодородия сельхозземель распространят по всей РФ

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Опыт Краснодарского края по сохранению плодородия сельхозземель будут распространять по всей стране, говорится в сообщении администрации региона.

Уточняется, что сохранение плодородия почв обсудили в четверг на выездном заседании комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам в Краснодаре, которое провел председатель комитета Владимир Кашин.

"Краснодарский край сегодня на два шага впереди всех регионов России по многим показателям в сельском хозяйстве – научном обеспечении, технической оснащенности сельхозпредприятий, подготовке кадров для отрасли. Мы отмечаем положительную работу Кубани и в работе по сохранению плодородия сельхозземель, которую нужно транслировать по всей стране", – приводятся в сообщении слова Кашина.

Как отметил вице-губернатор края Андрей Коробка, Краснодарский край первым в России принял несколько законопроектов, направленных на сохранение почв.

"Законодательно закреплена необходимость высевать многолетние травы, проводить севооборот в рисовых системах. Также в прошлом году принят закон о животноводстве, который предполагает рост поголовья скота. Это напрямую сказывается на увеличении объемов вносимой в почву органики и, следовательно, на повышении ее плодородия", - говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора, также необходимо проводить агрохимическое обследование сельхозземель, чтобы оценить эффективность внесения удобрений и скорректировать объемы их внесения. "На Кубани эта работа уже ведется. Более того, на проведение агрохимического обследования почв из краевого бюджета мы ежегодно выделяем субсидии в объеме 15 миллионов рублей", – уточнил Коробка.