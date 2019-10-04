Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток — 2" в ее исключительной экономической зоне, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
По их сведениям, одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.
При этом в качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта указываются экологические соображения, а также приостановка добычи на крупнейшем датском месторождении. По мнению экспертов, это заставляет Копенгаген задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.
Дания сейчас остается единственной страной, не разрешившей прокладку труб. При этом газопровод готов на 80 процентов, а строительство идет по графику.
Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря до ФРГ. Трубопровод планируется достроить в 2019 году, он будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа из России, а также Соединенные Штаты, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
30 сентября, 11:18РИА Новости"Северный поток — 2"