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РИА Новости

Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ

06:03 04.10.2019 (обновлено: 16:07 04.10.2019)
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Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток-2". 30 ноября 2018
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток — 2" в ее исключительной экономической зоне, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
По их сведениям, одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.
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2 октября, 15:33РИА Новости
Дания подвергается давлению в вопросе "Северного потока — 2", заявил Путин
При этом в качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта указываются экологические соображения, а также приостановка добычи на крупнейшем датском месторождении. По мнению экспертов, это заставляет Копенгаген задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.
Дания сейчас остается единственной страной, не разрешившей прокладку труб. При этом газопровод готов на 80 процентов, а строительство идет по графику.
Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря до ФРГ. Трубопровод планируется достроить в 2019 году, он будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа из России, а также Соединенные Штаты, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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Северный поток-2Герхард ШредерГерманияДанияЭкономика
Популярные комментарии
Кто бы сомневался! Когда начнут мерзнуть, так не только возражения снимут, а начнут находить политическую обоснованность!))
4 октября, 06:24
Дмитрий
189170004
Неужели руководство дании всерьёз думали, что без их разрешения встанет проект, который выгоден всей европе!?) И когда наконец уже мир освободиться от давления англомерикосов!!!
4 октября, 06:56
Алёна
19180005
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