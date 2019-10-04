Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток-2". 30 ноября 2018

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток-2". 30 ноября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток — 2" в ее исключительной экономической зоне, пишет газета У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток — 2" в ее исключительной экономической зоне, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.

По их сведениям, одобрение строительства сейчас затягивается на административном уровне.

При этом в качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта указываются экологические соображения, а также приостановка добычи на крупнейшем датском месторождении. По мнению экспертов, это заставляет Копенгаген задуматься о замещении своего газа норвежским или российским.

Дания сейчас остается единственной страной, не разрешившей прокладку труб. При этом газопровод готов на 80 процентов, а строительство идет по графику.

Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря до ФРГ. Трубопровод планируется достроить в 2019 году, он будет пролегать через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.