Прах Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия

Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди. Архивное фото

Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди

© AP Photo / James A. Mills Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии, сообщает журнал India Today со ссылкой на местные власти.

После убийства Ганди в январе 1948 года его останки были кремированы, а прах разделен на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш.

Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации", пишет издание. Кроме того, вандалы написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации".

"Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди. Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных", — сказал Сингх.

Мохандас Карамчанд Ганди — идеолог национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость Ганди проповедовал непротивление злу насилием. Его ненасильственные методы борьбы — мирные марши и акции неповиновения — вдохновили миллионы индийцев на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства.